В Госдуме попросили проверить законность продажи игрушек в гробах

Депутат Госдумы Говырин попросил проверить законность продажи игрушек в гробах

Депутат Госдумы Алексей Говырин попросил проверить законность продажи импортных кукол в гробах. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе, направленным парламентарием главе Роспотребнадзора Анне Поповой, говорится, что депутат получил обращение от граждан по куклам американской компании Monster High. При покупке игрушки в комплекте можно приобрести игрушечный гроб.

Говырин в обращении к Поповой попросил ее рассмотреть вопрос законности продаж подобного товара, отметив, что такие игрушки могут нанесли вред психическому здоровью ребенка.

Накануне глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова рассказала о демонизации детских импортных игрушек. Она напомнила о зарубежной игрушке Хагги Вагги, которая похожа на персонаж из фильма ужасов. По словам депутата, ей жаловались родители, которые замечали отклонения в поведении людей после появления подобной игрушки у ребенка.