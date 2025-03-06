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12:49, 6 марта 2025Россия

В Госдуме попросили проверить законность продажи игрушек в гробах

Депутат Госдумы Говырин попросил проверить законность продажи игрушек в гробах
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Алексей Говырин попросил проверить законность продажи импортных кукол в гробах. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе, направленным парламентарием главе Роспотребнадзора Анне Поповой, говорится, что депутат получил обращение от граждан по куклам американской компании Monster High. При покупке игрушки в комплекте можно приобрести игрушечный гроб.

Говырин в обращении к Поповой попросил ее рассмотреть вопрос законности продаж подобного товара, отметив, что такие игрушки могут нанесли вред психическому здоровью ребенка.

Накануне глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова рассказала о демонизации детских импортных игрушек. Она напомнила о зарубежной игрушке Хагги Вагги, которая похожа на персонаж из фильма ужасов. По словам депутата, ей жаловались родители, которые замечали отклонения в поведении людей после появления подобной игрушки у ребенка.

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