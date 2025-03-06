Лисняк: В ВСУ дезертиры платят по три тысячи долларов за побег с передовой

Дезертирующие из Вооруженных сил Украины (ВСУ) военные, воющие на купянском направлении, платят по три тысячи долларов своим командирам, чтобы сбежать с передовой. Об этом сообщил заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк, передает РИА Новости.

По его словам, в ВСУ растет дезертирство из-за наступления российских войск. Он добавил, что в украинских войсках сложилась налаженная система платного дезертирства с линии боевого соприкосновения. Чтобы сбежать с фронта, военному нужно передать три тысячи долларов командиру, после чего ему будет организовано незаконное лишение места прохождения службы.

После этого, по словам Лисняка, военного переправляют в точку сбора других дезертиров, где они переодеваются в гражданскую одежду и сдают оружие, их вывозят в Чугуев, минуя все блокпосты. Он заключил, что оттуда дезертиры уже разъезжаются в Харьков, Полтаву и Днепр. Лисняк сообщил, что возглавляет эту систему командир 227-го отдельного батальона сил территориальной обороны майор ВСУ Олег Черкашин, а помогает ему начальник территориального центра комплектации (ТЦК, аналог военкомата на Украине) Валерий Филюкин, который занимается снятием проверок на блокпостах в Харьковской и Полтавской области по пути следования дезертиров.

Ранее пленный солдат ВСУ Михаил Проць рассказал о своем дезертирстве, как его поймали и отправили в Курскую область. Два года он скрывался и его объявили в СЗЧ (самовольное оставление части), после чего поймали и отправили держать оборону в районе села Гуева Суджанского района Курской области.