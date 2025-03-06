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00:13, 6 марта 2025Россия

В Херсонской области сочли не имеющим ни малейшей ценности европейский план по Украине

Сальдо: Европейский план по Украине без учета интересов РФ не имеет ценности
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что европейский план по Украине без учета интересов России не имеет ни малейшей ценности.

«Все это невозможно сделать без учета интересов нашей страны, а значит, любой мирный план, разработанный в обход России, не имеет ни малейшей ценности», — считает глава региона.

Ранее Макрон раскрыл детали совместно подготовленного с премьер-министром Великобритании Киром Стармером плана. Инициатива на месяц предполагает перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры. При этом речь не идет о ситуации на земле, так как в силу протяженности линии фронта контролировать ее затруднительно.

На втором этапе плана на Украину будут отправлены миротворцы. Затем, согласно плану, ожидается подписание мира.

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