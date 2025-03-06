В Канаде захотели отказаться от одного вида американской военной техники

Globe and Mail: Канаде следует отказаться от покупки истребителей F-35

В ситуации, когда США вводят пошлины против Канады и давят на нее, рассчитывая получить доступ к ее минеральным ресурсам, Оттава должна отказаться от приобретения американских истребителей F-35. Такой призыв опубликовало канадское издание The Globe and Mail.

Как отметил автор публикации, у Канады никогда не будет полного контроля над этими самолетами, так как Lockheed Martin, выпускающий их, всегда отказывался делиться полным «исходным кодом» с иностранными заказчиками, включая союзников Соединенных Штатов. Между тем этот засекреченный код обеспечивает все функциональные возможности самолета. Любая миссия, выполняемая канадским F-35, потребует «загрузки данных», обработанных с помощью специализированных вычислительных мощностей в США.

В такой ситуации, если президент США захочет добиться от Канады уступок по критически важным минералам, он сможет запретить ей доступ к вычислительным мощностям. Иными словами, в случае вторжения в Канаду американцы добились бы превосходства в воздухе, нажав всего несколько клавиш.

Кроме того, современные истребители требуют постоянного обслуживания и регулярной поставки запасных частей, а F-35 — настолько сложный самолет, что полный ассортимент необходимых ему деталей можно получить только в Соединенных Штатах. И если Канада лишится такого доступа, то ее F-35 один за другим станут непригодны для полетов.

Альтернативой американским F-35, как пишет издание, мог бы стать шведский Saab Gripen E. Он не такой компьютеризированный, как F-35, и у него нет технологии невидимости. Но он относительно дешев и прост в обслуживании, а также может взлетать и садиться на короткие арктические взлетно-посадочные полосы. Более того, Saab пообещала производить самолеты в Канаде. По мнению автора статьи, Швеция более надежный союзник, чем нынешняя версия Соединенных Штатов.

«Истребители — это острие любой современной армии. Ни одна суверенная страна не купит те, которые грубиян-президент США может вывести из строя по своей прихоти», — подытоживает The Globe and Mail.

Ранее сообщалось, что Канада обратилась во Всемирную торговую организацию с жалобой на таможенные пошлины США.