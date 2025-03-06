В Кремле высказались о контактах России и Франции

Песков: Сигналов на контакты с Москвой из Парижа не поступало

Сигналов на контакты с Москвой из Парижа не поступало. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нет, никаких сигналов нет», — ответил он на вопрос журналистов.

Представитель Кремля отметил, что для президента Франции Эммануэля Макрона Россия стала чуть ли не врагом и противником Парижа. Однако он обратил внимание, что французский лидер игнорирует факт постоянного приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нервозными заявления Макрона по Украине и России. Он отметил, что его речь также была пространной.