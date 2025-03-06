Рогов: Новый логотип европейского перевооружения символизирует анус

В новом логотипе европейского перевооружения, представленного Европейской комиссией (ЕК) увидели необычную трактовку. На это указал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале.

«Самая распространенная трактовка этого логотипа — руки, раздвигающие анус», — отметил он. При этом Рогов напомнил, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в свое время получила медицинское образование. «Учитывая основную профессию Урсула фон дер Ляйен, должна была быть другая часть тела», — добавил он.

Урсула фон дер Ляйен в 1988-1992 годах работала врачом-ассистентом в гинекологической клинике при Ганноверском мединституте.

Ранее лидеры государств Европейского союза (ЕС) согласовали предложенный ЕК план милитаризации Европы на сумму 800 миллиардов евро в ходе саммита в Брюсселе.