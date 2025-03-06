В приграничном российском регионе объявили ракетную опасность

Брянский губернатор Богомаз сообщил о ракетной опасности в регионе

В Брянской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Ракетная опасность! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами!», — написал чиновник.

Он призвал не подходить к окнам тех, кто находится дома. Граждан, которых тревога застала на улице или в транспорте, Богомаз попросил направиться в ближайшее укрытие.

Ранее стало известно, что силы ПВО сбили восемь беспилотников над четырьмя регионами России. Тогда больше всего украинских беспилотников — по три летательных аппарата — перехватили над Белгородской областью и над Крымом. Еще по одному беспилотнику сбили над Курской и Брянской областями.