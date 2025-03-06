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06:05, 6 марта 2025Бывший СССР

В Раде анонсировали подписание соглашения с Россией

Депутат Рады Дубинский допустил визит Зеленского в США для подписания соглашения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что президент страны Владимир Зеленский в ближайшее время может поехать в США. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Дубинский анонсировал подписание соглашения с Россией и подчеркнул, что его заключат на условиях Москвы, а не на требованиях Франции и Британии, которые выгодны только Украине.

Политик допустил, что в этот раз вместо президента США Дональда Трампа с Зеленским встретится министр финансов Скот Бессент или вице-президент Джей-Ди Вэнс. По его мнению, эти чиновники проконтролируют соблюдение инструкций со стороны Зеленского.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков стало напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки президентов церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский вынужденно покинул Белый дом.

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