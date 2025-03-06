Дубинский: Гарантии безопасности Украины должны сопровождаться обязательствами

Гарантии безопасности для Украины должны сопровождаться не только правами, но и обязательствами для Киева. К этому призвал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

По его словам, украинские власти должны обязать провести собственный «Нюрнбергский трибунал», в рамках которого будут судить сотрудников «современного гестапо» — ТЦК, правоохранительных структур, судов, прокуратуры, а также депутатов и чиновников. По словам парламентария, такие действия помогут «очистить страну от скверны».

Кроме того, депутат призвал упразднить должность президента и превратить Украину в парламентскую республику, что поможет избежать появления новых лиц, похожих на президента страны Владимира Зеленского, который занимает свой пост, несмотря на истечение срока полномочий еще в мае 2024 года.

Еще одним требованием, по словам Дубинского, должно стать проведение на Украине «демайданизации». Он отметил, что в ходе этого процесса участники «партии войны», которые с 2014 года «системно вели Украину к войне с РФ», должны быть изгнаны из политики.

Политик также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский требует гарантий от партнеров Киева для проведения социальных экспериментов над Украиной и построения «маленького нацистского государства с культом личности вождя». Он отметил, что украинские власти готовы уступить 22 процента территории страны и право на добычу полезных ископаемых, чтобы удержать власть.