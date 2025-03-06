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12:43, 6 марта 2025Силовые структуры

В России осудят субподрядчика государственного оборонного заказа за мошенничество

Субподрядчика осудят за мошенничество при выполнении гособоронзаказа
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Субподрядчика осудят за мошенничество при выполнении гособоронзаказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военно-следственных органах Следственного комитета России (СКР).

Он обвиняется по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа») УК РФ.

По данным следствия, в июне 2022 года при выполнении государственного оборонного заказа были заключены контракты с ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» на выполнение ремонтных работ на объектах Балтийского флота. Субподрядчиком на эти работы был привлечен индивидуальный предприниматель Армен Амбарцумян.

При исполнении этих договоров он использовал подложные документы, в которых содержалась ложная информация о выполненных работах. Таким образом, хищение бюджетных средств составило более 3,7 миллиона рублей. В отношении Амбарцумяна избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По уголовному делу допрошены свидетели, проведены очные ставки и проверены показания на месте. Также изъяты документы и получены заключения судебных экспертиз. Собранные доказательства полностью подтверждают его вину.

Ранее сообщалось, что в России арестовали имущество фигуранта дела о злоупотреблениях при гособоронзаказе.

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