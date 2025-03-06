В России создадут реестр обещаний чиновников

Реестр обещаний чиновников создадут в Самарской области

Реестр обещаний чиновников создадут в Самарской области. Об этом сообщается в Telegram издания Ura.ru со ссылкой на главу региона Вячеслава Федорищева.

По его словам, речь идет о так называемой карте решений. В ней будут представлены все обещания и анонсы местных властей.

О том, последуют ли какие-либо санкции за невыполнение обещаний, глава региона не уточнил.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал наказывать обманывающих граждан чиновников. С таким заявлением он выступил после жалобы на мэра одного из городов — тот отчитался о ремонте дома местной жительницы, однако на самом деле работы не проводились.