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12:37, 6 марта 2025Россия

В России создадут реестр обещаний чиновников

Реестр обещаний чиновников создадут в Самарской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Реестр обещаний чиновников создадут в Самарской области. Об этом сообщается в Telegram издания Ura.ru со ссылкой на главу региона Вячеслава Федорищева.

По его словам, речь идет о так называемой карте решений. В ней будут представлены все обещания и анонсы местных властей.

О том, последуют ли какие-либо санкции за невыполнение обещаний, глава региона не уточнил.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал наказывать обманывающих граждан чиновников. С таким заявлением он выступил после жалобы на мэра одного из городов — тот отчитался о ремонте дома местной жительницы, однако на самом деле работы не проводились.

ЖЗЛ
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