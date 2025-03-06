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14:44, 6 марта 2025Экономика

В России заявили о выходе на новый технологический уровень

Поляков: ВСМ позволит России выйти на технологический новый уровень
Александра Качан (Редактор)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург выведет Россию на новый технологический уровень. Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков, передает ТАСС.

По его словам, каждая составляющая проекта является «достижением научной мысли» с применением новых материалов и цифровых технологий. «ВСМ позволит России выйти на новый технологический уровень с возможностью применения новых технологий на иных инфраструктурных проектах», — подчеркнул Поляков.

Он добавил, что на новой магистрали будут в том числе работать современные системы мониторинга объектов инфраструктуры. Они позволят своевременно обнаруживать отказы и неисправности. При этом требования к уровню информационной безопасности существенно повысятся.

Ранее сообщалось, что исторические здания складов Кокоревых возле Московского вокзала в Санкт-Петербурге интегрируют в платформу терминала для прибытия поездов ВСМ из Москвы.

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