В России заявили о выходе на новый технологический уровень

Поляков: ВСМ позволит России выйти на технологический новый уровень

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург выведет Россию на новый технологический уровень. Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков, передает ТАСС.

По его словам, каждая составляющая проекта является «достижением научной мысли» с применением новых материалов и цифровых технологий. «ВСМ позволит России выйти на новый технологический уровень с возможностью применения новых технологий на иных инфраструктурных проектах», — подчеркнул Поляков.

Он добавил, что на новой магистрали будут в том числе работать современные системы мониторинга объектов инфраструктуры. Они позволят своевременно обнаруживать отказы и неисправности. При этом требования к уровню информационной безопасности существенно повысятся.

Ранее сообщалось, что исторические здания складов Кокоревых возле Московского вокзала в Санкт-Петербурге интегрируют в платформу терминала для прибытия поездов ВСМ из Москвы.