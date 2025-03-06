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12:34, 6 марта 2025Экономика

В Санкт-Петербурге нашли необычное решение для центрального вокзала ВСМ

Поляков: ВСМ в Санкт-Петербурге пустят внутри исторических зданий
Александра Качан (Редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге исторические здания складов Кокоревых возле Московского вокзала интегрируют в платформу терминала для прибытия поездов высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы. О необычном решении для центрального вокзала рассказал вице-губернатор города Кирилл Поляков в беседе с ТАСС.

Согласно плану, прибывающие поезда будут заезжать внутрь складов. В рамках проекта несколько зданий Фарфоровского поста будут передвинуты. Поляков подчеркнул, что после переноса постройки сохранять статус исторических объектов, но некоторые из них придется расселить.

Губернатор добавил, что для обеспечения транспортной доступности терминала ВСМ на Лиговском проспекте построят привокзальную площадь. Также планируется продолжение Днепропетровской улицы до Транспортного переулка и продление Миргородской улицы до Чернорецкого переулка. Помимо этого, будет проведена реконструкция проезда вокруг собора Феодоровской иконы Божией Матери. Пригородные поезда Московского и Волховстроевского направлений начнут обслуживать на новой пассажирской станции «Волковская».

Первый этап строительства вокзального комплекса предполагает реконструкцию Прогонной улицы, строительство Камчатской улицы и новой Магистральной улицы вдоль ШМСД, а второй — продление Софийской улицы от улицы Салова до Волковского проспекта. К настоящему моменту уже разработана проектная документация на капитальный ремонт Нефтяного путепровода, которые начнется в 2025 году. До конца года также будет получено положительное заключение экспертизы на весь проект в Санкт-Петербурге, после чего стартует строительство участка ВСМ.

Ранее в кабмине заявили, что российские поезда, разработанные для ВСМ Москва — Санкт-Петербург, не уступят по технологичности зарубежным и даже превзойдут их.

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