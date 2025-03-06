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12:08, 6 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе женщина продала акушерке новорожденную за 650 тысяч рублей

В Дагестане женщина продала новорожденную за 650 тысяч рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

В Дагестане женщина продала новорожденную за 650 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 39-летняя женщина родила девочку, но решила избавиться от нее и договорилась с акушеркой, которая принимала роды, что она ее купит за 650 тысяч рублей. Деньги принес ее 46-летний муж.

Это преступление раскрыли через несколько месяцев. Мать ребенка и ее сообщники во всем сознались. Девочкой занимаются органы опеки.

Возбуждено уголовное дело по статье 127.1 («Торговля людьми») УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно о завершении следствия по делу российских многодетных матерей.

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