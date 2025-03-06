В российском военном госпитале выявили массовую коррупцию

«Ъ»: в военном госпитале Краснодара 12 человек стали фигурантами дела о взятках

В 419-м военном госпитале Краснодара выявили массовую коррупцию, 12 человек стали фигурантами дела о взятках. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дело расследует следственный отдел по Краснодарскому гарнизону Следственного комитета России. Из документов следует, что дела возбуждены в отношении в том числе троих руководителей учреждения, их обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размере.

Речь идет о начальнике, замначальника по медчасти, начальника ведомственной поликлиники ФГКУ «419-й ВГ», уточняет издание. Кроме того, фигурантами дела о коррупции стали пятеро военнослужащих, их подозревают в даче взяток. Также по делу проходят двое гражданских лиц, один военный и старшая медсестра, им вменяется посредничество при совершении правонарушения. Несколько обвиняемых находятся под стражей с середины 2024 года.

В конце февраля суд вынес приговор двум сотрудникам Московского лесничества Минобороны России за хищение из бюджета 120 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа.