В тактике России и США по отношению к Украине заметили сходство

Политолог Ордуханян: Тактики России и США по отношению к Украине имеют сходство

Тактика США и России по отношению к Украине имеет большое сходство: чем больше требования выдвигает украинский президент Владимир Зеленский, тем худшие условия ему предлагаются, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Новое соглашение, которое США предложат Украине, точно не будет выгодным. Хотел бы обратить внимание, что тактика, которую использует руководство США, во многом сходна с нашей. Каждый раз по мере продвижения наших войск и по мере того, как Зеленский наглеет, условия для Украины становятся все хуже и хуже. И чем дольше он будет тянуть, тем хуже в итоге окажутся эти условия», — объяснил политолог.

Ордуханян считает, что новая сделка может включать более полный контроль США над ресурсами и экономикой Украины, а также над другими сферами жизни страны.

«Своим поведением Зеленский подставил Украину, которая теперь теряет и ресурсы, и, главное, людей. Новая сделка будет гораздо хуже, но Зеленский с радостью ее примет. Думаю, это будет контроль США над Украиной во всех сферах: в военной, в экономике, в политике», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что представители администрации США провели тайные переговоры с Зеленским. Украину призвали возобновить переговоры и стабилизировать отношения с Белым домом.