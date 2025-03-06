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11:31, 6 марта 2025Бывший СССР

В ВСУ проведут служебную проверку из-за перевода дефицитных специалистов в пехоту

Командование ВСУ проведет проверку по поводу перевода дефицитных специалистов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Командование соединения «Запад» Вооруженных сил Украины (ВСУ) проведет проверку по поводу перевода дефицитных специалистов. Об этом представители группировки сообщили в своем аккаунте в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Придерживаемся решения о недопущении перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие роды и виды ВСУ», — заявили в командовании «Запада». По их словам, сейчас проводится служебная проверка всех обстоятельств произошедшего.

До этого стало известно, что специалистов инженерно-авиационной службы 204-й бригады тактической авиации переведут в другие войска и подразделения ВСУ.

Ранее издание The Telegraph написало, что ВСУ уже утратили инициативу на поле боя. Кроме того, остановка военной помощи США подрывает боевой дух украинских военных.

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