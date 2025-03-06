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17:26, 6 марта 2025Силовые структуры

В Запорожской области задержали готовившего теракт на железной дороге

СК: Житель Запорожской области готовил теракт на железной дороге по указке Киева
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего жителя города Токмак Запорожской области, подозреваемого в подготовке теракта на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям об участии в террористическом сообществе и приготовление к теракту. Решается вопрос о его аресте.

В СК предоставили видео допроса задержанного.

На кадрах мужчина говорит, что выступал против Российской армии, хотел подорвать железную дорогу и военкомат. Ему обещали 1000 долларов, но обманули.

По данным следствия, подозреваемый вступил в террористическое сообщество, подконтрольное Вооруженным силам Украины. Он приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, с помощью которого собирался устроить теракт на участке станций Большой Токмак — Молочанск Запорожской области.

Мужчину задержали 17 февраля сотрудники ФСБ и МВД.

6 марта сообщалось, что гражданку Украины Наталью Шульгу осудили на 15 лет за попытку диверсии в Запорожской области.

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