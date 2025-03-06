Военный раскрыл детали новой фазы боев в Курской области

Военный эксперт Дандыкин рассказал о жестких боях с ВСУ в Курской области

Российские военные ведут жесткие бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Противник, по его словам, продолжает сопротивление.

«Наши военные подрезают группировку на севере, которая в Малой Локне, взорвали мост через реку. А Малая Локня — это единственный большой пункт обороны, который создали ВСУ. Это уже заход в сторону Суджи, — объяснил Дандыкин. — Плацдарм остался небольшой, около 400 квадратных километров. Но противник оказывает отчаянное сопротивление на всех направлениях, в том числе и здесь».

Все дороги, по словам военного эксперта, находятся под огневым контролем военных России. Обеим сторонам, как он считает, сейчас будут мешать погодные условия и весенняя распутица, в которой застревает техника, особенно западная. Также ситуацию для ВСУ, как считает Дандыкин, может осложнить прекращение поддержки со стороны США.

«Многое зависит от того, как долго не будет этой помощи. Но ВСУ расходуют очень много боеприпасов, оружия. Уже ощущается нехватка ракет к Patriot, скоро ощутится и дефицит Himars. Это все очень дорогие изделия, которые производят только США. Также сильно повлияет отсутствие разведданных — именно по ним наводят ракеты и дроны», — сказал военный эксперт.

Ранее сообщалось, что в Курской области началась новая фаза боев с ВСУ. Уточнялось также, что несмотря на неудачи украинские подразделения не планируют отступать из Курской области и продолжают бить по территории России.