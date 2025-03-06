Вучич поговорит с Путиным

Президент Сербии Вучич анонсировал разговор с Путиным 7 марта

Президент Сербии Александар Вучич анонсировал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным 7 марта. Об этом сообщает ТАСС.

«Завтра в 12:00 (14:00 мск) у меня состоится разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем. Это будет беседа на темы двусторонних отношений между Сербией и Россией», — отметил сербский лидер.

По словам президента Сербии, в ходе разговора лидеры двух стран обсудят вопросы энергетики и двустороннее сотрудничество. Вучич также рассказал, что президент Республики Сербской Милорад Додик передал ему послание, которое он намерен передать российскому президенту.