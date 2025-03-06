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15:23, 6 марта 2025Бывший СССР

Зеленский встретился с премьер-министром Бельгии

Зеленский встретился в Брюсселе с премьер-министром Бельгии де Вевером
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Nicolas Maeterlinck / Reuters

Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

«Поблагодарил правительство и всех бельгийцев за оказанную помощь, в том числе за передачу самолетов F-16. (...) Проинформировал о подготовке европейского плана по приближению справедливого мира и пригласил премьер-министра принять участие в работе над ним», — написал Зеленский.

Президент Украины рассказал, что особое внимание в ходе переговоров стороны уделили обсуждению оборонных потребностей Киева. В том числе вопросам поставки артиллерийских систем и снарядов для них, а также инвестиций в украинское производство дальнобойных дронов и ракет.

6 марта Зеленский прибыл на специальное заседание Европейского совета в Брюсселе. Его встретили председатель Евросовета Антониу Кошта, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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