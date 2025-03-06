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00:46, 6 марта 2025Бывший СССР

Командир расчета ЗРК уничтожила авиабомбу

Минобороны: Командир расчета ЗРК Рыбина уничтожила авиабомбу и прикрыла позиции
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Старший лейтенант Анастасия Рыбина, руководя расчетом зенитного ракетного комплекса (ЗРК), уничтожила авиабомбу и прикрыла позиции Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Как отметили в ведомстве, во время боевого дежурства она получила данные об обнаружении воздушной цели, которая двигалась в сторону защищаемого объекта.

«Квалифицировав цель как управляемая авиационная бомба противника, отдала команду подчиненному расчету на захват цели», — рассказали в министерстве.

Действия Рыбиной обеспечили воздушное прикрытие позиций российских войск.

Ранее Минобороны России рассказало о командире дивизиона зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» Анатолии, которого наградили орденом Мужества за отражение массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) объекта с комиссией МАГАТЭ.

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