Командир расчета ЗРК уничтожила авиабомбу

Минобороны: Командир расчета ЗРК Рыбина уничтожила авиабомбу и прикрыла позиции

Старший лейтенант Анастасия Рыбина, руководя расчетом зенитного ракетного комплекса (ЗРК), уничтожила авиабомбу и прикрыла позиции Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Как отметили в ведомстве, во время боевого дежурства она получила данные об обнаружении воздушной цели, которая двигалась в сторону защищаемого объекта.

«Квалифицировав цель как управляемая авиационная бомба противника, отдала команду подчиненному расчету на захват цели», — рассказали в министерстве.

Действия Рыбиной обеспечили воздушное прикрытие позиций российских войск.

Ранее Минобороны России рассказало о командире дивизиона зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» Анатолии, которого наградили орденом Мужества за отражение массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) объекта с комиссией МАГАТЭ.