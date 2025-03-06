Звезда «Слова пацана» и Трифон Бебутов запустили проект на стыке кино и лайфстайла

Медиаменеджер Трифон Бебутов и актер театра и кино Лев Зулькарнаев запустили медиа Dreamcast («Дримкаст»). Как стало известно «Ленте.ру», новый российский медиапроект посвящен киноиндустрии и лайфстайлу.

Ресурс доступен в Telegram и во «ВКонтакте». Dreamcast будет публиковать эксклюзивные интервью с деятелями киноиндустрии, обзоры на ожидаемые кинокартины, статьи о моде, искусстве, культуре, трендах в общественной жизни и путешествиях. Кроме того, по задумке создателей, в медиапроекте также будут представлены разделы с аналитикой, рецензиями, статьи о жизни и карьерных стратегиях актеров, режиссеров и продюсеров.

Комментируя запуск издания, Бебутов отметил, что они с Зулькарнаевым хотят реализовать с помощью Dreamcast новый подход к медиа. «Мы хотим создать платформу, которая объединит людей, интересующихся не только кинематографом, но и всем, что делает нашу жизнь более яркой и насыщенной», — пояснил он.

Зулькарнаев, в свою очередь, назвал запуск Dreamcast долгожданным шагом для себя. «Мы с Трифоном долго обсуждали идею создать медиа, которое не будет просто очередным интернет-изданием, а станет настоящим культурным пространством, где читатель сможет найти не только новости о кино, но и размышления о природе искусства, жизни и вдохновении», — рассказал актер.

Как рассказали создатели «Дримкаста», проект уже привлек внимание известных личностей из сферы медиа и искусства.

