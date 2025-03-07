Азиатская страна решила закупить у России двигатели для танков

Минобороны: Индия закупит у России двигатели для танков Т-72 на $248 млн

Индия решила закупить у России двигатели для танков. Об этом со ссылкой на данные Минобороны азиатской страны сообщает ТАСС.

Ведомство подписало контракт с российским «Рособоронэкспортом» стоимостью 248 миллионов долларов. Российская сторона поставит двигатели для модернизации танков Т-72 мощностью 1000 лошадиных сил.

Ранее Indian Defenсe News (IDN) сообщало, что Индия собирается модернизировать и продать свои танки Т-72.

«Модернизация будет включать совместные усилия индийских оборонных производителей и российских поставщиков технологий. Это партнерство является частью более широкой тенденции, в которой Индия стремится поддерживать свои оборонные связи с Россией, одновременно наращивая свои внутренние производственные возможности», — уточнило издание.

По данным Reuters, Индия откажется от российского оружия в пользу американского. Сейчас Москва является крупнейшим поставщиком вооружений в Нью-Дели, которые необходимы в пограничных спорах с Пакистаном и Китаем.