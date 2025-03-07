Двух блогеров и двух журналистов признали иноагентами

Минюст внес в реестр иноагентов блогеров Левшица и Жирнова

Минюст России внес в реестр иностранных агентов двух блогеров и двух журналистов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что блогер Сергей Жирнов распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, а также фейки о Вооруженных Силах России (ВС РФ). Кроме того, отметил Минюст, он выступал против проведение спецоперации на Украине и принимал участие в материалов иностранных агентов.

Блогер Николай Левшиц, по данным ведомства, также выступал против спецоперации на Украине, участвовал в материалах иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о решениях российской власти и о ВС РФ.

Также в реестр попали журналисты Инал Хашиг и Василий Гатов. Хашиг взаимодействовал с иностранными политическими деятелями, говорится в сообщении Минюста. Гатов же принимал участие в материалах иноагентов и выступил против спецоперации.

Кроме того, из реестра иностранных агентов были исключены две организации — ООО «Вольные люди» и некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа Ру». Основания, по которым компании лишились статуса иностранного агента, не уточняются.

Ранее стало известно, что в реестр иностранных агентов попали журналисты Алексей Кунгуров (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Сергея Ауслендера (внесен Минюстом в рееестр иноагентов). Отмечалось, что они распространяли неверные сведения о решениях органов российской власти, а также высказались против специальной военной операции.