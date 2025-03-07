Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:14, 7 марта 2025Интернет и СМИ

Двух блогеров и двух журналистов признали иноагентами

Минюст внес в реестр иноагентов блогеров Левшица и Жирнова
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Минюст России внес в реестр иностранных агентов двух блогеров и двух журналистов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что блогер Сергей Жирнов распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, а также фейки о Вооруженных Силах России (ВС РФ). Кроме того, отметил Минюст, он выступал против проведение спецоперации на Украине и принимал участие в материалов иностранных агентов.

Блогер Николай Левшиц, по данным ведомства, также выступал против спецоперации на Украине, участвовал в материалах иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о решениях российской власти и о ВС РФ.

Материалы по теме:
«Мы должны вовремя отвечать» Соцсети могут стать реальным оружием и причиной войны. Как Россия борется с ложной информацией?
«Мы должны вовремя отвечать»Соцсети могут стать реальным оружием и причиной войны. Как Россия борется с ложной информацией?
18 июня 2020
Иноагенты, экстремисты и нежелательные организации. Кто и за что может получить такой статус?
Иноагенты, экстремисты и нежелательные организации.Кто и за что может получить такой статус?
15 марта 2024

Также в реестр попали журналисты Инал Хашиг и Василий Гатов. Хашиг взаимодействовал с иностранными политическими деятелями, говорится в сообщении Минюста. Гатов же принимал участие в материалах иноагентов и выступил против спецоперации.

Кроме того, из реестра иностранных агентов были исключены две организации — ООО «Вольные люди» и некоммерческое партнерство содействия распространению энциклопедических знаний «Викимедиа Ру». Основания, по которым компании лишились статуса иностранного агента, не уточняются.

Ранее стало известно, что в реестр иностранных агентов попали журналисты Алексей Кунгуров (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Сергея Ауслендера (внесен Минюстом в рееестр иноагентов). Отмечалось, что они распространяли неверные сведения о решениях органов российской власти, а также высказались против специальной военной операции.

    Обсудить
    Последние новости

    США задержали возможного организатора теракта в «Крокусе»

    Агата Муцениеце объяснилась за вечно красный нос

    Раскрыто возможное наказание для задержанной за неуплату налогов Митрошиной

    Россиянин избил сына штангой от душевой шторы до сотрясения мозга из-за компьютера

    Захарова прокомментировала ситуацию в Сирии

    Президент Белоруссии угостил делегацию из Мьянмы картофельной бабкой

    Назван самый разбогатевший за время президентства Трампа российский миллиардер

    Обнаружена новая причина возникновения рака у детей

    Следствие будет просить ареста блогерши Митрошиной

    Чернокожий боец СВО в грубой форме высказал свое мнение о Зеленском и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше