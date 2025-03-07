Четырехлетняя девочка заболела гриппом и попала в больницу со страшными последствиями

ABC7: В США 4-летняя девочка попала в больницу с повреждением мозга из-за гриппа

В США четырехлетняя Локлинн Болер попала в больницу с повреждением мозга после того как заболела гриппом. О страшных последствиях заболевания телеканалу ABC7 рассказал отец девочки.

По словам мужчины, он и его жена своевременно начали лечить дочь от гриппа. Однако терапия плохо помогала, из-за чего вскоре у девочки появились серьезные проблемы с дыханием, а затем она упала в обморок. Болер срочно доставил дочь в больницу, где врачи трижды делали ей искусственное дыхание, прежде чем смогли нащупать пульс и подключить к аппарату искусственного дыхания. Когда состояние Локлинн стабилизировалось, медики обнаружили у нее обширное повреждение головного мозга, из-за которого она не сможет ходить и говорить.

Сейчас девочка находится в сознании и больше не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.

«Грипп воздействует на мозг несколькими способами. Один из них заключается в том, что вирус непосредственно вызывает воспаление в тканях этого органа. Кроме того, повреждение головного мозга также может развиться в результате недостатка кислорода», — объяснила причину осложнений невролог Лия Кролл.

Ранее детектив из Бостона (Массачусетс, США) Марк Уолш был госпитализирован с проблемами с дыханием, возникшими на фоне обычного гриппа. В больнице его состояние было определено как стабильное, однако вскоре у мужчины развился сепсис, и врачи не смогли его спасти.

