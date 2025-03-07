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04:47, 7 марта 2025Интернет и СМИ

Девушка стала находить человеческие зубы в стиральной машинке

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Reddit

Пользовательница Reddit с ником BeginningWorth9046 рассказала, как неожиданно стала находить человеческие зубы во время стирки белья. Комментаторы посоветовали девушке обратиться в полицию.

Автор поста объяснила, что около двух недель назад обнаружила в стиральной машине зуб со следами черного клея у его основания. Спустя две недели девушка нашла еще один зуб. Она поинтересовалась, не мог ли ее сосед по квартире случайно потерять их, но тот ответил отрицательно. Героиня истории также уточнила, что зубы не могли принадлежать предыдущим владельцам машинки, так как она была новая.

«Либо надо мной кто-то издевается, либо я избранная, и мне достались трофеи в виде оставленных серийным убийцей зубов», — подписала пользовательница публикацию, приложив фотографию необычных находок.

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Комментаторы сочли увиденное неприятным, однако отметили, что зубы не похожи на настоящие. Они также предположили, что кто-то таким образом решил подшутить над девушкой или напугать ее. «Мне всегда была интересно, где живет зубная фея. Теперь я это знаю: в стиральной машине», «Сюжет как из книги Стивена Кинга», «Если серьезно, то вызовите полицию. Очевидно, ваш сосед издевается над вами, зубы фальшивые. Но я бы посмотрел на их реакцию, когда вы обратитесь к правоохранителям, потому что отнеслись к этому серьезно», — порассуждали пользователи.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как стала жертвой жуткого розыгрыша мужа. Она призналась, что из-за неудачной шутки потеряла сознание и начала задыхаться.

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