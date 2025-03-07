Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса примерила откровенное бикини матери из фильма «Стриптиз»

Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер Уиллис примерила откровенное бикини матери из фильма «Стриптиз», в котором она сыграла главную роль. Об этом пишет Daily Mail.

Журналисты разместили снимок 36-летней Уиллис, на котором она предстала в раздельном купальнике, оформленном золотистыми аппликациями. Наследница дополнила свой образ открытыми черными туфлями на шпильках.

По данным издания, бикини звезды «Субстанции» будет выставлено на аукционе в апреле. Его стартовая стоимость начинается от пяти тысячи долларов (около 442 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что дочь поп-исполнителя Майкла Джексона Пэрис Джексон пришла на показ люксового бренда Stella McCartney, который состоялся в рамках Недели моды в Париже, в откровенном виде.