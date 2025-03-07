Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:31, 7 марта 2025Ценности

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса примерила откровенное бикини матери из фильма «Стриптиз»

Мария Винар

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Румер Уиллис примерила откровенное бикини матери из фильма «Стриптиз», в котором она сыграла главную роль. Об этом пишет Daily Mail.

Журналисты разместили снимок 36-летней Уиллис, на котором она предстала в раздельном купальнике, оформленном золотистыми аппликациями. Наследница дополнила свой образ открытыми черными туфлями на шпильках.

По данным издания, бикини звезды «Субстанции» будет выставлено на аукционе в апреле. Его стартовая стоимость начинается от пяти тысячи долларов (около 442 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что дочь поп-исполнителя Майкла Джексона Пэрис Джексон пришла на показ люксового бренда Stella McCartney, который состоялся в рамках Недели моды в Париже, в откровенном виде.

    Обсудить
    Последние новости

    В США судят одного из организаторов теракта в «Крокусе». Что известно о международном террористе по кличке Джафар?

    Тысячи бойцов ВСУ оказались почти в окружении в Курской области

    В Госдуме предложили помочь с арендой жилья одной категории граждан

    Элитная рота ВСУ бесследно исчезла под Курском

    Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса примерила откровенное бикини матери из фильма «Стриптиз»

    Трамп сравнил отношения США с Россией и Украиной

    Советник Трампа усомнился в легком урегулировании конфликта на Украине

    Зеленский рассказал об интенсивной работе с командой Трампа

    Трамп заявил о наличии на руках у России карт по переговорам с Украиной

    Трамп напомнил о раздававшем деньги как воду Байдене

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше