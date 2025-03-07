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20:16, 7 марта 2025Мир

Экс-главу французской разведки осудили за шпионаж для люксового гиганта

Экс-главу французской разведки Скварчини осудили за шпионаж для LVMH
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Бернар Скварчини

Бернар Скварчини. Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Бывшего главу Центрального управления внутренней разведки (DGSI) Франции Бернара Скварчини осудили за шпионаж в пользу крупнейшего производителя предметов роскоши Moet Hennessy — Louis Vuitton (LVMH). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Суд в Париже признал Скварчини виновным в нецелевом использовании государственных ресурсов с целью помочь LVMH выследить шантажистов, которые более десяти лет назад угрожали владельцу LVMH Бернару Арно. Кроме того, по заданию люксового гиганта экс-глава разведки создал систему слежки за журналистом Франсуа Рюффеном, критиковавшим Арно, и редакцией газеты Fakir.

Скварчини был приговорен к четырем годам лишения свободы, два из которых он проведет в тюремном заключении. Кроме того, бывший глава DGSI должен выплатить штраф в размере 200 тысяч евро. По данным агентства, Скварчини планирует обжаловать приговор.

29 января Арно лишился одиннадцати миллиардов долларов с открытия торгов на Euronext Paris.

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