Эксперт предупредил об уголовной ответственности за «пробивы» данных через украинские боты

Эксперт Бедеров: Пробивы через украинские боты могут подвести под статью УК РФ

Россияне, которые будут оплачивать «пробивы» данных через украинские Telegram-боты, рискуют попасть под статью о финансировании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

По его словам, чаще всего происхождение ботов для «пробивов» неизвестно, а потому пользователи могут даже не знать об их связи с Украиной. Тем не менее, рано или поздно связь со спецслужбами противника всплывет, и россиянину будет грозить наказание.

Ранее основатель одного из российских Telegram-ботов для «пробива» данных заявил, что в случае закрытия «Глаза Бога» на его место придут украинские сервисы.

Подробнее о том, что это будет значить для российского рынка «пробива» и чем ему грозит, можно прочитать здесь.