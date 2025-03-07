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13:39, 7 марта 2025Силовые структурыЭксклюзив

Эксперт предупредил об уголовной ответственности за «пробивы» данных через украинские боты

Эксперт Бедеров: Пробивы через украинские боты могут подвести под статью УК РФ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россияне, которые будут оплачивать «пробивы» данных через украинские Telegram-боты, рискуют попасть под статью о финансировании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

По его словам, чаще всего происхождение ботов для «пробивов» неизвестно, а потому пользователи могут даже не знать об их связи с Украиной. Тем не менее, рано или поздно связь со спецслужбами противника всплывет, и россиянину будет грозить наказание.

Ранее основатель одного из российских Telegram-ботов для «пробива» данных заявил, что в случае закрытия «Глаза Бога» на его место придут украинские сервисы.

Подробнее о том, что это будет значить для российского рынка «пробива» и чем ему грозит, можно прочитать здесь.

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