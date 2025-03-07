Генсек НАТО Рютте посетит США на следующей неделе

Уолтц: Генсек НАТО Рютте посетит Вашингтон на следующей неделе

Генсек НАТО Марк Рютте на следующей неделе посетит Соединенные Штаты. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«На следующей неделе к нам приедет генеральный секретарь НАТО‎», — уточнил он.

По его словам, Рютте также примет участие в переговорах между делегациями Штатов и Украины, которые пройдут на следующей неделе в Саудовской Аравии. Так, стороны обсудят ряд инициатив для урегулирования вооруженного конфликта и достижения мира между Киевом и Москвой.

Ранее Марк Рютте в телефонном разговоре призвал украинского лидера Владимира Зеленского восстановить прежние отношения с администрацией Дональда Трампа.

До этого генсек альянса дал понять, что вопрос членства Украины в НАТО исключен в рамках условий мирной сделки, но он может рассматриваться в будущем. Рютте также добавил, что США не будут участвовать в идее размещения западных войск на Украине.