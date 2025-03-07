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22:08, 7 марта 2025Мир

Генсек НАТО Рютте посетит США на следующей неделе

Уолтц: Генсек НАТО Рютте посетит Вашингтон на следующей неделе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Toby Melville / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте на следующей неделе посетит Соединенные Штаты. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«На следующей неделе к нам приедет генеральный секретарь НАТО‎», — уточнил он.

По его словам, Рютте также примет участие в переговорах между делегациями Штатов и Украины, которые пройдут на следующей неделе в Саудовской Аравии. Так, стороны обсудят ряд инициатив для урегулирования вооруженного конфликта и достижения мира между Киевом и Москвой.

Ранее Марк Рютте в телефонном разговоре призвал украинского лидера Владимира Зеленского восстановить прежние отношения с администрацией Дональда Трампа.

До этого генсек альянса дал понять, что вопрос членства Украины в НАТО исключен в рамках условий мирной сделки, но он может рассматриваться в будущем. Рютте также добавил, что США не будут участвовать в идее размещения западных войск на Украине.

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