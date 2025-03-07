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07:40, 7 марта 2025Мир

Глава МИД Китая высказался о причинах конфликта на Украине

Глава МИД Китая Ван И: Причины украинского кризиса сложны и запутанны
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Причины украинского кризиса сложны и запутанны, поэтому для его урегулирования потребуется некоторое время. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, передает РИА Новости.

«Метровый лед не в один день образуется, и чтобы его растопить, понадобится не один день», — считает он. По словам главы внешнеполитического ведомства, украинский конфликт должен завершиться переговорами сторон. Он также подчеркнул, что при достижении мира нет проигравших.

Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Пекин видит новые тенденции в урегулировании вооруженного конфликта на Украине. Он добавил, что Китай настаивает на выдвинутых председателем Си Цзиньпином четырех условиях проведения мирных переговоров. В них входят уважение международного права, полноправное участие обеих сторон в диалоге и отказ от менталитета холодной войны.

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