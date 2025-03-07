Глюкоза в образе пришельца опровергла слухи о нахождении в рехабе

Певица Глюкоза опровергла слухи о том, что она находится в рехабе

Российская певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) опровергла информацию о том, что она находится в реабилитационной клинике. Соответствующими кадрами делится Telegram-канал «Звездач».

Исполнительница записала видеообращение в гриме пришельца и заявила, что сообщения о том, что она находится в рехабе, не соответствуют действительности. «Ребятушки, сегодня открыла новость. Все пишут, что я в рехабе. Но я не там, я в другом месте. Скоро узнаете, в каком», — сказала она.

Ранее Глюкозу снова заподозрили в употреблении запрещенных веществ после того, как в сеть попало видео, на которых артистка странно себя ведет.