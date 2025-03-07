Искусственный интеллект обманул актрису театра Надежды Бабкиной на миллионы рублей

Мошенники обманули актрису театра Бабкиной Ишутину на 10 миллионов рублей

Мошенники обманули актрису театра Надежды Бабкиной на 10 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, 37-летняя Анна Ишутина попалась на уловку из-за созданного искусственным интеллектом (ИИ) голосового сообщения от якобы исполнительного директора, которое ей прислали в Telegram. Директор якобы попросил актрису побеседовать со службой безопасности театра.

Лжебезопасник сначала рассказал о попытках мошенников украсть ее деньги, а затем поведал, что средства с актрисы могут уйти на экстремистские дела. Напуганная актриса последовала рекомендациям мошенника и лишилась денег.

Ранее в Тюмени мошенники также убедили 21-летнюю студентку устроить пожар в ресторане.