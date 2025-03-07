Каждая вторая россиянка откажет мужчине без машины

Каждая вторая россиянка отказывает мужчине без машины

Каждая вторая россиянка отказывается от отношений с мужчиной без автомобиля. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса CDEK.Shopping, которое попало в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что 53 процента опрошенных женщин не готовы встречаться с мужчиной, у которого нет машины, а 38 процентов респонденток вовсе не беспокоит этот факт. В то же время за пешие прогулки с возлюбленным выступили девять процентов россиянок.

Кроме того, пользователей смартфонами Android считают «ред-флагом» более половины опрошенных девушек (52 процента), в то же время 26 процентов безразлично относятся к телефону партнера, а 22 процента участниц исследования, напротив, предпочитают Android. При этом нежелание покупать подарки из виш-листа настораживает более трети опрошенных.

Отсутствие дорогих подарков беспокоит только треть опрошенных (36 процентов). Более половины (64 процентов) женщин готовы купить себе люксовые вещи самостоятельно

Мужчины также поделились своими «ред-флагами». Так, расстаться с девушкой, которая просит украшения Cartier, готовы 43 процента россиян. Почти треть мужчин (30 процентов) просто откажут партнерше в столь дорогой покупке. Копить на исполнение желания любимой будут 19 процентов респондентов, а сразу купить брендовое украшение могут лишь восемь процентов мужчин.

Ранее в марте аналитики CDEK.Shopping также назвали самые популярные у россиян товары ушедших брендов.