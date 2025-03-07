Глава МИД Китая пригрозил США

Глава МИД Китая Ван И пригрозил США решительными контрмерами в случае давления

В случае, если Соединенные Штаты Америки будут оказывать давление на Китай, Пекин непременно примет контрмеры, пригрозил глава Министерства иностранных дел (МИД) КНР Ван И. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что китайско-американские отношения взаимосвязаны и равноценны. «Если выберем сотрудничать, то достигнем взаимной выгоды. Но если будет оказываться постоянное давление, то Китай непременно примет решительные контрмеры», — предупредил министр иностранных дел.

При этом Ван И указал, что Пекин продолжит работать над стабильным, здоровым и устойчивым развитием отношений между двумя странами.

Ранее Ван И заявил, что дружба России и Китая остается неизменной независимо от перемен в мире. По его словам, такой путь в наибольшей степени соответствует интересам народов РФ и КНР.