Марочко рассказал о продвижении российских войск в Харьковской области

Марочко заявил об уничтожении российскими военными опорника ВСУ под Купянском

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили опорный пункт украинских войск под Купянском Харьковской области. О продвижении российских военных рассказал военный эксперт Андрей Марочко, его цитирует ТАСС.

По его словам, после подавления сопротивления и уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Фиголевки ВС РФ удалось продвинуться на 500 метров по направлению населенного пункта Петро-Ивановка.

«Юго-западнее Фиголевки ВС РФ физически перерезали участок трассы Двуречная — Редкодуб», — добавил Марочко.

Ранее военный эксперт также сообщал о продвижении ВС РФ на ряде участков в Харьковской области. Как утверждает Марочко, российские военные увеличили подконтрольную территорию двуреченского плацдарма в районах населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное.

