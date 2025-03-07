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06:32, 7 марта 2025Бывший СССР

Марочко рассказал о продвижении российских войск в Харьковской области

Марочко заявил об уничтожении российскими военными опорника ВСУ под Купянском
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили опорный пункт украинских войск под Купянском Харьковской области. О продвижении российских военных рассказал военный эксперт Андрей Марочко, его цитирует ТАСС.

По его словам, после подавления сопротивления и уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Фиголевки ВС РФ удалось продвинуться на 500 метров по направлению населенного пункта Петро-Ивановка.

«Юго-западнее Фиголевки ВС РФ физически перерезали участок трассы Двуречная — Редкодуб», — добавил Марочко.

Ранее военный эксперт также сообщал о продвижении ВС РФ на ряде участков в Харьковской области. Как утверждает Марочко, российские военные увеличили подконтрольную территорию двуреченского плацдарма в районах населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное.

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