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20:38, 7 марта 2025Забота о себе

Мужчин предупредили о приводящих к бесплодию бессимптомных болезнях

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Некоторые мужские заболевания на ранних стадиях могут протекать бессимптомно, предупредил врач уролог-андролог Артур Богатырев. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Одним из таких заболеваний врач назвал рак предстательной железы, который на ранних стадиях часто не проявляет себя. Однако его первыми симптомами могут быть учащенное мочеиспускание, затрудненное мочеиспускание или кровь в моче.

Практически без симптомов может протекать рак яичка, добавил Богатырев. Однако при этом заболевании мужчина может случайно обнаружить небольшое уплотнение или припухлость в яичке, не испытывая при этом никаких неприятных ощущений. Кроме того, бессимптомно протекает варикоцеле — расширение вен семенного канатика, которое может приводить к нарушению кровоснабжения яичка и вызывать бесплодие.

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У мужчин без симптомов могут протекать инфекции, передающиеся половым путем: хламидиоз, гонорея, трихомониаз и микоплазмоз. «При этом инфекция может продолжать распространяться в организме, поражая другие органы и приводя к серьезным осложнениям, включая бесплодие», — продолжил он.

Стоит также упомянуть про аденому простаты (доброкачественную гиперплазию предстательной железы). На начальной стадии аденома простаты может не вызывать выраженных симптомов. Мужчина может отмечать незначительное учащение мочеиспускания ночью, но часто списывает это на возрастные изменения или другие факторы

Артур Богатыревуролог-андролог

Богатырев рекомендовал мужчинам регулярно проходить профилактические осмотры у уролога-андролога, особенно после 40 лет. Кроме того, мужчинам стоит проводить самообследование яичек, чтобы своевременного выявлять уплотнения или припухлости. При появлении любых, даже незначительных изменений в мочеиспускании или сексуальной функции, он посоветовал немедленно обращаться к врачу.

Ранее россиянину удалили из мочевого пузыря огромный камень, о котором он даже не подозревал из-за отсутствия каких-либо симптомов. По словам клинического ординатора Корнилия Воробьева, мужчина лечился от аденомы простаты, из-за которой испытывал трудности с мочеиспусканием.

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