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17:01, 7 марта 2025Путешествия

Мужчина изнасиловал туристку в Дублине в новогоднюю ночь

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В Дублине, Ирландия, мужчина пообещал туристке показать дорогу и изнасиловал ее в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Newstalk.

Уточняется, что инцидент произошел в 2019 году, но решение по делу суд вынес лишь в феврале 2025-го. Мужчину признали виновным и отправили в тюрьму. Точный срок заключения неизвестен.

По данным расследования, туристка отмечала Новый год с подругой, но вскоре они разошлись. Позднее той же ночью девушка решила вернуться к приятельнице, которая в тот момент была на другой вечеринке. Чтобы найти нужное место, она спросила дорогу у незнакомца на улице.

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Некоторое время туристка шла за мужчиной, но затем начала понимать, что ее повели по неверному пути. Дальше девушка ничего не помнит — только лишь то, что преступник крепко держал ее за талию.

Ранее в Италии двое мужчин пригласили испанскую туристку в свой номер в отеле через Snapchat и изнасиловали. В момент совершения преступления нападавшим было 18 и 19 лет.

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