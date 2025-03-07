Мужчина изнасиловал туристку в Дублине в новогоднюю ночь

В Дублине, Ирландия, мужчина пообещал туристке показать дорогу и изнасиловал ее в новогоднюю ночь. Об этом сообщает Newstalk.

Уточняется, что инцидент произошел в 2019 году, но решение по делу суд вынес лишь в феврале 2025-го. Мужчину признали виновным и отправили в тюрьму. Точный срок заключения неизвестен.

По данным расследования, туристка отмечала Новый год с подругой, но вскоре они разошлись. Позднее той же ночью девушка решила вернуться к приятельнице, которая в тот момент была на другой вечеринке. Чтобы найти нужное место, она спросила дорогу у незнакомца на улице.

Некоторое время туристка шла за мужчиной, но затем начала понимать, что ее повели по неверному пути. Дальше девушка ничего не помнит — только лишь то, что преступник крепко держал ее за талию.

Ранее в Италии двое мужчин пригласили испанскую туристку в свой номер в отеле через Snapchat и изнасиловали. В момент совершения преступления нападавшим было 18 и 19 лет.