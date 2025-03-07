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10:12, 7 марта 2025Россия

На российской трассе в легковушку улетели колеса грузовика

На ЕКАД в легковушку улетели колеса грузовика
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) в легковой автомобиль улетели колеса грузовика. Происшествие на российской трассе попало на видео, соответствующие кадры опубликовал портал E1.ru.

На представленном ролике видно, как машина движется по заснеженной дороге. Мимо проносятся фуры, внезапно в легковушку врезаются колеса.

По данным Е1.ru, в результате инцидента никто из автолюбителей не пострадал. «Смотрю, что-то скачет у отбойника, думал, животное пытается перепрыгнуть. После это что-то резко двинулось в мою сторону и начало делиться. Понял, что колеса», — поделился водитель.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области семь человек пострадали в ДТП, среди них ребенок. Тогда спасатели деблокировали и госпитализировали находившуюся в автомобиле Lada женщину. Другим пострадавшим также оказали медицинскую помощь.

ЖЗЛ
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