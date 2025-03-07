На Украине заявили о высокой смертности

Богомолец: На Украине смертность втрое превышает рождаемость

На Украине показатели смертности втрое превышают рождаемость, ситуацию сможет выровнять национальная политика. Об этом заявила бывший депутат Верховной Рады Ольга Богомолец, ее слова приводит издание «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

«В три раза смертность выше рождаемости. То есть, условно, если бы украинские женщины имели по трое-четверо детей, эта ситуация выравнивалась бы», — сказала Богомолец.

Она отметила, что для решения проблемы демографии нужна специальная национальная политика. Также бывший депутат Рады подчеркнула, что не празднует Международный женский день, отмечаемый 8 марта.

Ранее преподаватель журналистики в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко Никита Василенко заявил о возможности решить демографическую проблему на Украине с помощью европейских военных. «Представьте себе: минимум сорок тысяч мужиков с деньгами, голодных до женщин (...). И сотни тысяч голодных украинок, которые не успели уехать по тем или иным причинам, мужья которых погибли на войне или покалечены», — рассказал Василенко.