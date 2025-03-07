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00:01, 8 марта 2025Бывший СССР

На Украине заявили о высокой смертности

Богомолец: На Украине смертность втрое превышает рождаемость
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

На Украине показатели смертности втрое превышают рождаемость, ситуацию сможет выровнять национальная политика. Об этом заявила бывший депутат Верховной Рады Ольга Богомолец, ее слова приводит издание «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

«В три раза смертность выше рождаемости. То есть, условно, если бы украинские женщины имели по трое-четверо детей, эта ситуация выравнивалась бы», — сказала Богомолец.

Она отметила, что для решения проблемы демографии нужна специальная национальная политика. Также бывший депутат Рады подчеркнула, что не празднует Международный женский день, отмечаемый 8 марта.

Ранее преподаватель журналистики в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко Никита Василенко заявил о возможности решить демографическую проблему на Украине с помощью европейских военных. «Представьте себе: минимум сорок тысяч мужиков с деньгами, голодных до женщин (...). И сотни тысяч голодных украинок, которые не успели уехать по тем или иным причинам, мужья которых погибли на войне или покалечены», — рассказал Василенко.

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