Bloomberg: Европейская оборона продержится несколько недель без поддержки США

Оборона Европейского союза (ЕС) продержится всего несколько недель без военной поддержки США в случае гипотетического конфликта, и принятый план перевооружения сообщества не позволит в скором времени решить этот вопрос. Такие сроки раскрыло агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Точные данные о возможностях и запасах Европы хранятся в тайне. Но за кулисами военные чиновники предупреждают, что в экстремальных сценариях запасы авиационных ракет в регионе могут быстро начать истощаться без США, согласно некоторым оценкам. Боеприпасы могут закончиться в течение нескольких дней, а ПВО не сможет обеспечить достаточное прикрытие для наземных операций», — отмечается в материале западного агентства.

Дополнительно уточняется, что Европа также зависит от данных американской разведки, а также ее логистики. В связи с этим рост трат на производство вооружений не является решением проблемы и займет долгий срок из-за необходимости выстроить собственную систему обороны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Евросоюзу не выиграть гонку вооружений с Россией, потому что Москва не будет с ним играть. Он подчеркнул, что российская сторона будет заниматься обеспечением собственных национальных интересов.