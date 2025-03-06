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20:26, 6 марта 2025Мир

Песков отреагировал на планы ЕС выиграть гонку вооружений с Россией

Песков: ЕС не выиграть гонку вооружений, РФ не будет с ним играть
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) не выиграть гонку вооружений с Россией, потому что Москва не будет с ним играть. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видео беседы размещено в его Telegram-канале.

«Вы знаете, когда-то Путина уже спрашивали насчет гонки вооружений, и он сказал, что мы больше никогда не будем втягиваться. Мы будем делать ассиметричные шаги, которые наилучшим образом обеспечат нашу безопасность, но не будут погружать нас в пучину безмерных расходов», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что европейцам не выиграть у России, «потому что мы не будем с ними играть, мы будем заниматься обеспечением своих интересов».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией. Политик заявил, что европейские страны якобы способны победить в военной, финансовой и экономической конфронтации с Москвой.

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