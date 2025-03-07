На Западе указали на изменение позиции НАТО по атакам на Россию

Профессор Дизен поднял вопрос о причастности НАТО к атакам на Россию

Запад перестал отрицать свою причастность к атакам на территорию России. На это обратил внимание профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

Так он прокомментировал статью британского издания Daily Mail о том, что ракеты Storm Shadow стали бесполезными после отказа США передавать Украине разведывательную информацию. «Получается, что мы больше не отрицаем прямую вовлеченность НАТО в атаки на российскую территорию?» — задался он вопросом.

5 марта стало известно, что США перестали передавать Украине разведданные для ударов вглубь России. При этом уточнялось, что Вашингтон продолжает делиться информацией для ударов по Российской армии в непосредственной зоне боестолкновений.