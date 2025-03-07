Неспособным взять ипотеку по рыночной ставке россиянам дали совет

Экономист Мизя предложил переезд не подходящим ни под одну программу ипотеки

У молодых россиян, которые не подходят ни под одну ипотечную программу, могут возникать трудности с покупкой жилья. Советы им дали эксперты, опрошенные порталом «Омск Онлайн».

По словам риелтора Натальи Перескоковой, таким гражданам стоит потерпеть и копить на первый взнос по ипотеке. Она отсоветовала им брать недвижимость в рассрочку без первого взноса, поскольку в этом случае застройщики изначально продают объекты по завышенным ценам.

Доцент кафедры «Экономика и организация труда» Омского Государственного технического университета Максим Мизя предложил тем, у кого возникают трудности с ипотекой, два альтернативных варианта — получить условия льготной ипотеки для семей либо переехать. «Или попадать под условия льготной ипотеки молодым семьям. Или переезжать в Курск, там два процента, или на Дальний Восток, там тоже два процента. То есть там, где живет не так много людей, остались льготные программы, способствующие переселению граждан. Или подождать», — заключил он.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал списывать ипотеку за рождение детей.