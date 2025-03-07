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10:13, 7 марта 2025Из жизни

Невеста через день после свадьбы родила дочь не подозревавшему о беременности жениху

В Индии невеста родила ребенка через день после свадьбы и удивила жениха
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Невеста из Индии удивила мужа и родню, когда родила дочь через день после свадьбы. Об этом пишет News 18.

Случай произошел в штате Уттар-Прадеш в конце февраля. После пышной свадьбы молодожены уехали в дом жениха. Однако на второй день девушка внезапно почувствовала недомогание. Вечером она стала кричать от боли в животе. Ее доставили в больницу, где выяснилось, что у нее начались роды. Ни она сама, ни жених не подозревали о беременности.

Свекры обвинили семью невесты в намеренном сокрытии беременности. В ответ родители девушки возразили, что жениха и невесту сосватали еще в мае, и с тех пор те не раз оставались наедине. Услышав этот аргумент, молодой муж в ярости заявил, что между ним и его женой не было близости до свадьбы. Он также отметил, что они обручились лишь в октябре, и он не может быть отцом ребенка.

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После этого свекр потребовал у семьи невесты вернуть все подарки и сказал, что не примет молодую мать и ее дочь в своем доме. Родители женщины обвинили семью жениха в корысти и сообщили, что все равно дадут девочке его фамилию. Чтобы уладить конфликт, семьи пришли на панчаят — сельский совет. В итоге женщина вместе с младенцем вернулась в дом своих родителей.

Ранее сообщалось, что новоиспеченную невесту из Пакистана не смогли спасти после того, как у нее случился сердечный приступ в день свадьбы. Девушка почувствовала себя плохо по пути в дом родителей мужа.

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