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19:23, 7 марта 2025Путешествия

Обнаженного туриста нашли без признаков жизни в резервуаре для воды на Бали

The Bali Times: Туриста нашли без признаков жизни в резервуаре для воды на Бали
Алина Черненко

Фото: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Иностранного туриста нашли без признаков жизни в резервуаре для воды на индонезийском острове Бали. Об этом пишет The Bali Times.

По данным издания, во вторник, 4 марта, владелец гостевого дома на курорте Джимбаран наткнулся на тело мужчины во время проверки резервуара. Он был пустым, а жертва — полностью обнаженной.

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Пока местные власти не раскрыли причину трагедии и не предоставили никаких дополнительных подробностей о личности иностранца. Полиция также не опубликовала официального заявления о происшествии, расследование продолжается.

Ранее девятерых студентов, приехавших на пляжный отдых в мексиканскую Оахаку, нашли бездыханными и без рук. Отрубленные конечности были сложены в пакет в багажнике стоявшего рядом автомобиля.

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