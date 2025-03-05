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20:02, 5 марта 2025Путешествия

Приехавших на отдых студентов нашли бездыханными и без рук в Мексике

Daily Mail: В Мексике девятерых туристов нашли бездыханными и без рук
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Daily Mail

Девятерых студентов, приехавших на пляжный отдых в мексиканскую Оахаку, нашли бездыханными и без рук. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что группа приехала из Тласкалы, чтобы приятно провести время у моря. Однако в начале марта правоохранителям стало известно об их исчезновении. Вскоре после этого туристов нашли на границе штатов Пуэбла и Оахака. При этом отрубленные руки студентов были сложены в пакет в багажнике стоявшего рядом автомобиля.

По информации полиции, к делу может быть причастен картель. При этом правоохранители усомнились, что студенты приехали на отдых. Они допустили, что те на самом деле были членами преступной организации Los Zacapoaxtlas.

Проводится расследование. Удалось найти записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлена машина, найденная рядом с телами.

Ранее в Мексике члены картеля похитили российского путешественника Владимира Комарова и устроили ему допрос о целях пребывания на их территории. Известно, что мужчина отправился в поездку по Мексике на велосипеде.

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