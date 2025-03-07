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10:31, 7 марта 2025Силовые структуры

Одного из участников избиения таксиста-инвалида задержали в российском регионе

В Иркутске полиция задержала одного из участников избиения таксиста-инвалида
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Иркутске полиция задержала одного из участников избиения таксиста-инвалида. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, задержанному 35 лет. Выяснилось, что водитель поцарапал дверь стоящего авто, после этого между компаний и таксистом произошел конфликт.

Потерпевшего вытащили из машины на обочине дороги в городе Зима. Далее толпа набросилась на него, избивая руками и ногами. Предположительно, нападавшие — группировка во главе с местным криминальным авторитетом.

Раненого после избиения посадили в багажник и отвезли в таксопарк. Там ему помогла хозяйка учреждения. Сейчас пострадавший в реанимации с переломами костей лица, порванной селезенкой и сломанными ребрами.

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