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07:31, 7 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предостерегли от потенциальной опасности популярного косметического средства

Химик Дорохов: Крем для тела может вызывать аллергические реакции
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Крем для тела может вызывать аллергические реакции, предупредил доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. О потенциальной опасности популярного косметического средства специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Современный рынок косметики предлагает множество кремов для тела, которые содержат натуральные масла, такие как ши, кокос, аргановое и другие. При выборе этих продуктов важно понимать, что натуральные ингредиенты могут иметь свои особенности и ограничения», — предостерег Дорохов.

Химик объяснил, что важную роль играет качество используемых масел. Он добавил, что нерафинированные масла холодного отжима сохраняют больше полезных свойств и содержат больше питательных компонентов, однако могут иметь более короткий срок хранения. Специалист рекомендовал хранить такую продукцию в прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Некоторые производители добавляют в состав антиоксиданты, такие как витамин Е, чтобы предотвратить окисление и продлить срок службы продукта. Старайтесь избегать кремов, содержащих парабены и другие агрессивные консерванты, так как они могут вызывать раздражение и аллергические реакции

Андрей Дороховдоцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА

Также Дорохов отметил, что эфирные масла в составе добавляют приятный аромат и дополнительные полезные свойства, но они также могут вызывать аллергические реакции.

«Если у вас чувствительная кожа, выбирайте кремы без эфирных масел или с минимальным их содержанием. Перед использованием нового продукта рекомендуется провести тест на аллергическую реакцию, нанеся небольшое количество крема на внутренний сгиб локтя и наблюдая за реакцией кожи в течение 24 часов», — заключил химик.

Ранее фармацевты Дженнифер Буржуа и Хэви Нго-Гамильтон рассказали, что прием некоторых лекарств одновременно с кофе может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Так, Буржуа призвала не сочетать кофе и антибиотики и безрецептурные лекарства от простуды и аллергии. Она объяснила, что эти препараты могут подавлять метаболизм кофеина, из-за чего его уровень в крови повышается, что, в свою очередь, вызывает нервозность, повышенную тревожность и учащенное сердцебиение.

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